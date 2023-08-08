خالد جلال: عرضت فكرة مركز الإبداع على فاروق حسني ووافق فورا

تحدث المخرج خالد جلال عن فكرة تقديم مركز الإبداع الفني الذي حقق نجاحا باهرا على مدار سنوات، قائلا إنه عندما عرض الأمر علي وزير الثقافة السابق فاروق حسني، طلب منه أن يكون منحة من وزارة الثقافة لتعليم الشباب الموهوب بطريقة مختلفة، وتحمس للفكرة جدا، وطلب منه على الفور دراسة جدوى.



وتابع خالد جلال خلال ماستر كلاس بعنوان "كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع نموذجاً " الذي أقيم خلال فاعليات الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح: جزء كبير من نجاحنا بمركز الإبداع يبدأ من اختبارات القبول، فالاختيار هو الفيصل عندنا، فالامتحاتات تكون خلال ستة أشهر علي ثلاث مراحل، المرحلة الأولى نتركه أن يختار المشهد الذي يقدمه بنفسه، ويكون اختياره جزء من الاختبار، والاختبار الثاني نقوم نحن بتحديد عدد من المشاهد، ويقوم كل طالب باختيار المشهد المناسب له، والمقبولين من الاختبارين يدرسون لمدة شهر داخل المركز ويقابلون كل الأساتذة، ثم بعد ذلك نختار قائمتين واحدة أساسية، وواحدة احتياطية، وتكون المهمة الاساسية أن نبني عائلة من مائة شخص.



ويتيح المهرجان القومي للمسرح أنه على مدار عام كامل المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني والمسرح الجامعي والنقابات الفنية.





أقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم 2 أغسطس، جلسة نقاشية أدارها الناقد ناصر العزبي تحمل عنوان "النقاد والمترجمون الراحلون" وذلك بحضور د. أحمد يوسف عزت ، ومحمد الروبي، ود. نجوي عانوس.



استهل الناقد ناصر العزبي حديثه قائلًا: اليوم حديثنا عن 4 أسماء كبيرة أسهمت بشكل كبير في مجالي النقد والترجمه هم د.كمال عيد ،د.محمد عناني، سباعي السيد، د.مصطفى سليم، ولهم إبداعات عدة خدمت المسرح المصري بشكل كبير، فمثلا د. محمد عناني ترجم 25 كتاب من العربية للانجليزية منها في الثقافة الإسلامية ومسرحيات شعريه لصلاح عبد الصبور وديوانين لفاروق جويده وقصيدة لصلاح جاهين، وهو له مفهوم خاص تجاه المترجم، و إعادة صياغة لفكر المؤلف وعبر عن ذلك من خلال كتاب فن الترجمة لكونه ليس مجرد ناقل لغة بل أكثر من ذلك، وقد حصل علي جوائز عدة في الترجمة والكتابة المسرحية.

وتابع : أما د. كمال عيد فهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك بكالوريوس الفنون المسرحية ببودابيست واخرج عدد كبير من الأعمال ثم بعدها تفرغ للتدريس، وأصبح له تلاميذ بكل الوطن العربي بعد أسفاره.