منعرفش عنها حاجة.. برنامج الستات يعلن نبأ صادما بشأن آمال ماهر

فجرت الإعلامية مفيدة شيحة مفاجأة صادمة بشأن الفنانة آمال ماهر، في واحد من الأخبار الصادمة لقطاع كبير من محبي وعشاق الفنانة أمال ماهر، إذ قالت إن الأخيرة تخضع لعملية جراحية في إحدى المستشفيات في الوقت الحالي، "إحنا منعرفش عنها أي حاجة، ونتمنى أن يتم التواصل معاها عشان نطمن عليها".

برنامج الستات ينتقد نقابة الموسيقيين بسبب آمال ماهر

وأضافت "شيحة"، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار": "نتمنى نقابة الموسيقيين يتم التواصل مع الفنانة عشان نطمن عليها، عشان مفيش حد يعرف عنها حاجة في الوقت الحالي".

ومن جانبها قالت سهير جودة، إن نقابة الموسيقيين لديها أزمة في التواصل مع الفنانين، وظهر ذلك من خلال فشل التواصل مع الفنان إيمان البحر درويش، "لا عرفوا يتواصلوا مع إيمان ماهر، ولا يتواصلوا مع إيمان البحر درويش، إزاي النقابة مش بتعرف تتواصل مع أعضائها".

وأشارت إلى أن نقابة المهن التمثيلية تهتم بهذا الملف بشكل كبير، ويجب أن يكون هناك مثل هذا الدور في نقابة الموسيقيين، "يعني إيه النقابة مش عارفة توصل لآمال ماهر".

وأتمت تصريحاتها: "ان شاء الله آمال ماهر تكون بخير، ولازم يكون فيه قنوات تواصل مستمرة مع أعضاء النقابة، والاطمئنان على أمال ماهر أمر مهم جدا".

وكانت نقابة الموسيقيين تحدثت من خلال محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، حقيقة تعرض المطربة آمال ماهر إلى وعكة صحية.

وقال محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،: "سمعنا عن إجراء الفنانة آمال ماهر على عملية جراحية وحتى الآن لم نتأكد من صحة الخبر حتى الآن ".

وتابع محمد عبد الله: "هناك فنانون يقومون بإجراء عمليات جراحية بدون علم أحد، مضيفا:" لم تصل لنا معلومة عن تعرض آمال ماهر إلى وعكة صحية أو إجرائها لعملية".

وأكمل محمد عبد الله: "نقابة المهن الموسيقية تساند أي عضو نقابي يتعرض إلى وعكة صحية يمر بها".

وفي سياق متصل قال محمد عبد الله: "أي شخص يقوم بتنظيم حفل فني عليه أن يحصل على تصريح من نقابة المهن الموسيقية وهنا العديد من الإجراءات التي يتم استيفاؤها قبل تنظيم أي حفل موسيقي".