بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحول إلى حقيقة بدعم رئاسي

قالت الإعلامية بسمة وهبة أن ‏تجديد الأضرحة ويوم افتتاحها يكون مثل العيد بالنسبة للمصريين، والفرحة الأولى هي افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التجديد، والفرحة الثانية هي فرحة التطوير والإنجاز والحفاظ على تاريخنا وآثرنا وهذا إثبات جديد أن الدولة المصرية تفي بوعودها.

وتابعت بسمة وهبة ‏خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع عمر شاشة "المحور"، أن الرئيس السيسي ‏يحقق حلم المصريين بتطوير الأضرحة وهذا كان حلم المصريين منذ فترة كبيرة، ‏مؤكدة أن حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت والعتبات المقدسة يتحول إلى حقيقة.

وأضافت أن التطوير بدأ بمسجد السيدة زينب، ثم مسجد أحمد ابن طولون، وشارع الأشراف، ومسجد السيدة سكينة، ومسجد السيدة رقية، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة نفيسة، وغيرهم.