لانقاص الوزن.. أخصائية تغذية تقدم روشتة علاجية لتجنب نشاط وكسل الغدة الدرقية

قالت الدكتور هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية، إن كثير من الناس لا يكون لديهم العلم بأنهم يعانون من مشكلة في الغدة الدرقية، موضحة طريقة اكشتاف هذه المشكلة وهي عندما يستمر الإنسان في نفس النظام الحياتي لديه ولكنه يزيد في الوزن، لأن الغدة الدرقية هي المسئولة عن نشاط الخلايا الموجودة في الجسم وتساعد على رفع معدل الحرق.



وأضافت هبة حسام خلال لقائها ببرنامج طبيب البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أنه عندما يحدث خمول وكسل أو نشاط في الغدة الدرقية كل الخلايا في الجسم تتوقف عن العمل في الجسم، ويتوقف الحرق تماما في الجسم، فهي مقتل لمعدل الحرق.



وعددت الأخصائية العلاجية أن المريض اذا كان يعاني من كسل في الغدة الدرقية فإنه تظهر عليه أعراض زيادة مفاجئة في الوزن، بهتان البشرة، تساقط الشعر، خشونة ملمس الجلد، إحساس دائم بالبرودة، شعور بالاجهاد الشديد والتعب والإرهاق، كل هذا دليل على ان المريض يعاني من مشكلات في الغدة الدرقية، موضحة أن علاج الغدة الدرقية يحسن من نشاط الإنسان ويرفع من نسبة الحرق.

أعشاب الأناسيليوم تساعد على رفع معدل الحرق وتقلل الوزن

وأشارت إلى نظام تخسيس عن طريق تناول أعشاب الأناسيليوم يساعد فى خفض الوزن، لأن قشور الاناسيليوم ترفع من معدل الحرق بشكل كبير، وتزيد الشعور بالشبع، وتعمل على ضبط التمثيل الغذائي وحركة الأمعاء في الجسم.