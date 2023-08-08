مدح آل بيت رسول الله من المنشد إيهاب يونس مع الإعلامية بسمة وهبة

تألق المنشد إيهاب يونس بصوت رائع في مدح آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإعلامية بسمة وهبة.
وقدمت الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، حلقة في حب آل البيت مع المنشد إيهاب يونس والشيخ يسرى عزام.
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تألق المنشد إيهاب يونس بصوت رائع في مدح آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإعلامية بسمة وهبة.
وقدمت الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، حلقة في حب آل البيت مع المنشد إيهاب يونس والشيخ يسرى عزام.
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