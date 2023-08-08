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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زاهي حواس: السائح الأمريكي الأكثر إنفاقا في مصر

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن النجاح الكبير الذي حققه في مجاله جاء بسبب عشقه للآثار، إذ أن عمله في المجال الآثري، وعشقه للآثار ولد مشاعر كبيرة، وجعل الكثير يحب أن يسمع له، ويحب أن يسمع قصص الفراعنة، وما كان يقدمه هؤلاء العظماء. 

زاهي حواس: أقنعنا 35 سائح أمريكي في القدوم لمصر في 2013

وأضاف زاهي حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه خلال تواجده في أمريكا أقام 23 محاضرة في 23 مكانا مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عدد الحضور لا يقل عن 1300 لـ 2000 شخص، والمحاضرات لم تكن مجانية وإنما بأسعار قوية. 

وتابع زاهي حواس، أن السائح الأمريكي هو السائح الأهم لمصر إذ أنه هو السائح الأكثر إنفاقا داخل مصر، موضحا أنه كان مهتم جدا في الفترة من عام 2013 بالترويج للسياحة المصرية، خاصة في ضوء حب السائحين للسياحة المصرية والفراعنة. 

وأشار زاهي حواس  إلى أن بعض المعجبين به أقنعوا 35 سائحا أمريكيا بالقدوم إلى مصر في فترة 2013، والتي كان من الصعب أن يتواجد فيها أي سياحة في مصر. 

زاهي حواس عالم الآثار المصرية تامر امين برنامج آخر النهار النهار الولايات المتحدة الامريكية السائح الأمريكي

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