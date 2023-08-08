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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وضع حجر أساس كاتدرائية جديدة بإيبارشية ميت غمر

صدى البلد

وضع نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم، حجر أساس كاتدرائية السيدة العذراء بكفر عطالله سليمان التابع للإيبارشية. 


وصلى القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وذلك قبل وضع حجر الأساس، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط شعبي كثيف.


يُذكر أن مساحة الكاتدرائية تبلغ ٢٣٥٠ متر مربع، وتخدم حوالي ٧٠٠ أسرة من أبناء القرية ذاتها.


وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس. 


وصلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات القداس الإلهي،  اليوم، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة التابعة للإيبارشية، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بكنائس المدينة ذاتها. 


يُذكر أن الشمامسة الجدد من خريجي مدرسة "ني انجيلوس" للشمامسة التابعة للإيبارشية في دفعة عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م.

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