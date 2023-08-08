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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المايسترو هاني فرحات: الجيل الحالي مظلوم في وجود عمرو دياب | فيديو

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات

أشاد المايسترو هاني فرحات بتاريخ الفنان عمرو دياب، وقدرته على النجاح طوال مشواره الفني، مشيرا إلى أن جمهوره يحب كل الأعمال التي يقدمها ويثني عليها. 

وأكد المايسترو هاني فرحات في تصريحات خاصة بندوة داخل موقع صدى البلد، على أن نجوم العصر الحالي لديهم من الإمكانيات والأعمال التي يحققون خلالها النجاح مثل محمد حماقي الذي يتمتع بشعبية كبيرة داخل وخارج مصر. 

وأشار المايسترو هاني فرحات إلى أن نجوم الجيل الحالي رغم نجاحهم إلى أنهم مظلومون في في ظل وجود عمرو دياب بنجاحه وتاريخه الذي يسيطر على الساحة. 

وتحدث المايسترو هاني فرحات في ندوته بموقع صدى البلد، عن رأيه في المسيرة الفنية لعدد من نجوم ونجمات الفن الذين حقق نجاحات معهم. 

وقال هاني فرحات في تصريحاته، عن الفنانة سميرة سعيد إنها تقدم أعمال صعبة جدا موضحا:" مش أي حد يعرف يغني لسميرة سعيد.. ولما حد من برامج المواهب بيختار يغني ليها بيلبس في الحيطة". 

واستطرد هاني فرحات قائلا:" سميرة سعيد في كوكب تاني خالص وطول عمرها عندها فكر.. ووصلت للنجومية وحب الناس ومش ناقصها أي حاجة". 

 

 

كما تحدث هاني فرحات عن مسيرة أصالة قائلا:" هي شخصية عظيمة ومن أكتر الناس محترمة وبتقدر الفنانين والموهوبين.. ومش ناقصها أي حاجة في الدنيا غير إنها تغنى". 

 

وتطرق المايسترو هاني فرحات إلى الحديث عن الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلا:" انا اشتغلت معاها من أول ألبوم تامر وشيرين.. أغنية بحبك أوي.. وهي من أول الناس اللي سمعتها وانبهرت بموهبتها".

 

ووجه  رسالة إلى شيرين عبد الوهاب قائلا:" أرجوكي يا شيرين غني.. الوقت اللي بيضيع من حياتك وانت مبتغنيش هتندمي عليه ندم عظيم.. انتي في قلب كل مصري". 

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