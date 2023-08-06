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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المايسترو هاني فرحات : سميرة سعيد في كوكب لوحدها وشيرين عبد الوهاب هتندم

هاني فرحات
هاني فرحات

تحدث المايسترو هاني فرحات في ندوته بموقع صدى البلد، عن رأيه في المسيرة الفنية لعدد من نجوم ونجمات الفن الذين حقق نجاحات معهم. 

وقال هاني فرحات في تصريحاته، عن الفنانة سميرة سعيد إنها تقدم أعمال صعبة جدا موضحا:" مش أي حد يعرف يغني لسميرة سعيد.. ولما حد من برامج المواهب بيختار يغني ليها بيلبس في الحيطة". 

واستطرد هاني فرحات قائلا:" سميرة سعيد في كوكب تاني خالص وطول عمرها عندها فكر.. ووصلت للنجومية وحب الناس ومش ناقصها أي حاجة". 

كما تحدث هاني فرحات عن مسيرة أصالة قائلا:" هي شخصية عظيمة ومن أكتر الناس محترمة وبتقدر الفنانين والموهوبين.. ومش ناقصها أي حاجة في الدنيا غير إنها تغنى". 

وتطرق المايسترو هاني فرحات إلى الحديث عن الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلا:" انا اشتغلت معاها من أول ألبوم تامر وشيرين.. أغنية بحبك أوي.. وهي من أول الناس اللي سمعتها وانبهرت بموهبتها".

ووجه ا رسالة إلى شيرين عبد الوهاب قائلا:" أرجوكي يا شيرين غني.. الوقت اللي بيضيع من حياتك وانت مبتغنيش هتندمي عليه ندم عظيم.. انتي في قلب كل مصري". 

وكشف المايسترو هاني فرحات، في ندوة صدى البلد، سر الكيمياء الفنية التي تظهر دائما في حفلاته مع الفنانة أنغام، رغم قيادته لأوركسترا حفلات العديد من مطربي الوطن العربي. 

وقال : إنهما لا يتعمدا التفاعل الذي يظهر بينهما على المسرح، ولكنه يحب ما تقدمه أنغام  وله بصمة في العديد من ألبوماتها الفنية منذ “عمري معاك”. 

وأشار  فرحات في تصريحاته، إلى أنه يحب الحالة الفنية والأغاني التي تقدمها أنغام على مدار مشوارها، ووصفها بأنها مسيرة مشرفة احترمت فنها وجمهورها، وتستحق ما وصلت إليه من نجاح. 

هاني فرحات المايسترو هاني فرحات الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة سميرة سعيد شيرين عبد الوهاب

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