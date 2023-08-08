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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحل أزمة إيقاف القيد بشأن أشيمبونج

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك عن توفير مجلس إدارة الأبيض لقيمة مستحقات الغاني بنيامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابقة والمقدرة بـ270 ألف دولار لسدادها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأكد المصدر أن الزمالك سيقوم بتحويل المبلغ لحساب اللاعب في الساعات القليلة المقبلة، بعدما حصل أشيمبونج على حكم من قبل بأحقيته في الحصول على 270 ألف دولار مع منع الزمالك من قيد الصفقات لحين سداد هذه المستحقات.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني للفريق الأبيض عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

 

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