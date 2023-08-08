مايوه جريء.. انتقادات للفنانة فيفي عبده بسبب ملابسها| أمال فين العمل؟

تعرضت الفنانة فيفي عبده لانتقادات حادة من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو جديد بمايوه وصف بأنه جريء، ولا يليق بسنها حسب تعليقات عدد من الجمهور عبر انستجرام.

ونشرت فيفي عبده فيديو لها أثناء الاستمتاع بعطلتها على البحر، وارتدت مايوه جريء ويكشف معظم أجزاء جسدها، فيما سخر البعض الآخر من الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول تدهور حالتها الصحية بسبب “عمل”، أجراه لها أحد المنتجين بعدما استولت على أمواله.



تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبدة ، مما مسح الفيديو وانكارة.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.

وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.

و علي الجانب الآخر يذكر أن كشف المنتج أحمد الزواوي، تفاصيل خلافه مع الفنانة فيفي عبده منذ عام 2017، متهمًا إياها بالنصب عليه في 10 آلاف دولار، مؤكدًا أنه لجأ للسحر والدجل حتى يسترجع حقه منها، وأن ما تمر به فيفي عبده من وعكة صحة حالية وخلال السنوات الماضية كانت بسبب السحر الذي أعده لها.

وقال أحمد الزواوي، خلال حواره مع الإعلامية مروة صبري، في برنامجها “قعدة ستات” المذاع عبر شاشة قناة “القاهرة اليوم”: والله العظيم اللي فيفي فيه بسببي، أنا طلبت حقي بالقانون وبالأصول، وأذيتها زي ما هي أذتني، ولو طولت أموتها هموتها إيه المشكلة؟ مش هي أذتني؟ لو افترضنا أن النص مليون جنيه في 2017، كان كل ما أملك أو تحويشة العمر، وضاع مني يبقى مش مستقبلي ضاع؟ يعني هي تضيع مستقبلي وأنا مأذيهاش؟.