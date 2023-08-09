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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

ارشيفية
ارشيفية

حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة حيث يمكن التفرقة ظاهريا ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة للمستحضر المذكور -وذلك بناء المستحضر. 

 

وقالت هيئة الدواء إن العبوات المقلدة من مستحضر  Xilone Forte syrup تشغيلة رقم : 4521001 - 3521017 الشركة المصنعة : الأوروبية.

 

 وأشارات الهيئة إلى أنه حيث يمكن التفرقة ظاهريا ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج .

استخدمات البريدنيزولون كثيرًا

 

  • اضطرابات الغدد الصماء.
  • تضخم الغدة الكظرية الخلقي.
  • التهاب الدرقية اللاقيحي.
  • فرط كلس الدم المرتبط بسرطان الأمراض الرثوية، يستخدم كعلاج مساعد فترة قصيرة في حالة تفاقم المرض.
  • التهاب المفصل في الصدفِية.
  • التهاب المفاصل الروماتويدي.
  • التهاب الفقار المقسط.
  • التهاب الجراب.
  • التهاب الوتر والغمد.
  • التهاب المفاصل النقرسي.
  • فصال عظمي.
  • أمراض الكولاجين.

 

المقلدة المستحضر Xilone الشركة المصنعة الهيئة

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