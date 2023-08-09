لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة حيث يمكن التفرقة ظاهريا ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة للمستحضر المذكور -وذلك بناء المستحضر.

وقالت هيئة الدواء إن العبوات المقلدة من مستحضر Xilone Forte syrup تشغيلة رقم : 4521001 - 3521017 الشركة المصنعة : الأوروبية.

وأشارات الهيئة إلى أنه حيث يمكن التفرقة ظاهريا ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج .

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