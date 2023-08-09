لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة حيث يمكن التفرقة ظاهريا ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة للمستحضر المذكور -وذلك بناء المستحضر.
وقالت هيئة الدواء إن العبوات المقلدة من مستحضر Xilone Forte syrup تشغيلة رقم : 4521001 - 3521017 الشركة المصنعة : الأوروبية.
وأشارات الهيئة إلى أنه حيث يمكن التفرقة ظاهريا ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج .
استخدمات البريدنيزولون كثيرًا
- اضطرابات الغدد الصماء.
- تضخم الغدة الكظرية الخلقي.
- التهاب الدرقية اللاقيحي.
- فرط كلس الدم المرتبط بسرطان الأمراض الرثوية، يستخدم كعلاج مساعد فترة قصيرة في حالة تفاقم المرض.
- التهاب المفصل في الصدفِية.
- التهاب المفاصل الروماتويدي.
- التهاب الفقار المقسط.
- التهاب الجراب.
- التهاب الوتر والغمد.
- التهاب المفاصل النقرسي.
- فصال عظمي.
- أمراض الكولاجين.