هيئة الدواء تحذّر من عبوات مغشوشة لأشهر مضاد حيوي | تفاصيل

حذَّرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Hibiotic N 600mg/5ml Suspension تشغيلة رقم : 216402 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.



وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء على ما ورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج .

تشغيلة رقم : 216402

تشغيلة رقم : 216402

ويستخدم المستحضر المذكور في التالي :-

علاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي.

علاج التهاب الأذن الوسطى.

علاج التهاب الجيوب الأنفية.

علاج التهاب الجهاز البولي الجرثومي.

علاج الالتهابات الجلدية.

علاج التهابات الفم واللثة البكتيرية.

الوقاية من الإصابة بالعدوى نتيجة الجراحة الملوثة.