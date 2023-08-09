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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار بالبحيرة

مصرع سيدة بالبحيرة
مصرع سيدة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات قطار داخل محطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثـ ـة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصرع ربة منزل في البحيرة 
 

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثـ ـة سيدة بعد ما صدمها قطار داخل محطة كفر الدوار وحرر المحضر اللازم.

التحفظ على الجثـ ـة تحت تصرف النيابة 
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة سيدة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر تقريباً، وحفظت الجثـ ـة تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف عليها من قبل الأهلية، وجار المتابعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة أسفل عجلات القطار التحفظ على الجثة ربة منزل صدمها قطار شرطة كفر الدوار

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