تعرف على علامات نقص فيتامين د عند الأطفال.. احذرها  

تختلف أعراض نقص فيتامين د بين الأطفال والبالغين، حيث أن نقص فيتامين د يؤثر بشكل كبير على نموهم وصحة بناء العظام بشكل سليم.

علامات نقص فيتامين د عند الاطفال

ويمكن أن يؤدي التعرض الآمن لأشعة الشمس أن يمد جسم الأطفال بفيتامين د. لذا يجب تعرض الاطفال لأشعة الشمس 3 مرات أسبوعيا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة من الساعة 9 صباحا .

وينصح للرضع فوق سن 6 أشهر وللأطفال الأكبر سنا بالتعرض غير المباشر لأشعة الشمس مع استعمال كريمات واقية ضد اشعة الشمس الضارة وملابس واقية أيضا.

علامات نقص فيتامين د عند الاطفال

ومن أعراض وعلامات نقص فيتامين د عند الأطفال، ما يلي :

_ تأخر النمو.

_ الآم في العظام والعضلات.

_ صعوبة التنفس.

_ تورم المفاصل.

_ تشوهات الهيكل العظمي (تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة) .

_ مشاكل الأسنان .

_ حدوث تشنجات، نوبات صرع أو هيجان.

_ تأخر النمو الجنسي عند البلوغ.

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين د عند الأطفال قد يؤدي ذلك إلى مرض الكساح، وهو مرض خطير قد يسبب فقدان بنية العظام