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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على علامات نقص فيتامين د عند الأطفال.. احذرها  

علامات نقص فيتامين
علامات نقص فيتامين د عند الاطفال   

تختلف أعراض نقص فيتامين د بين الأطفال والبالغين، حيث أن نقص فيتامين د يؤثر بشكل كبير على نموهم وصحة بناء العظام بشكل سليم.

 

علامات نقص فيتامين د عند الاطفال 

 

ويمكن أن يؤدي التعرض الآمن لأشعة الشمس أن يمد جسم الأطفال بفيتامين د. لذا يجب تعرض الاطفال لأشعة الشمس 3 مرات أسبوعيا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة من الساعة 9 صباحا .

 

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وينصح للرضع فوق سن 6 أشهر وللأطفال الأكبر سنا بالتعرض غير المباشر لأشعة الشمس مع استعمال كريمات واقية ضد اشعة الشمس الضارة وملابس واقية أيضا.

 

علامات نقص فيتامين د عند الاطفال 

 

ومن أعراض وعلامات نقص فيتامين د عند الأطفال، ما يلي :

_  تأخر النمو. 

_ الآم في العظام والعضلات. 

_ صعوبة التنفس. 

_ تورم المفاصل. 

_ تشوهات الهيكل العظمي (تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة) .

_ مشاكل الأسنان .

_ حدوث تشنجات، نوبات صرع أو هيجان. 

_ تأخر النمو الجنسي عند البلوغ.

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين د عند الأطفال قد يؤدي ذلك إلى مرض الكساح، وهو مرض خطير قد يسبب فقدان بنية العظام

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