تعرف على علامات نقص فيتامين د عند الأطفال.. احذرها  

تختلف أعراض نقص فيتامين د بين الأطفال والبالغين، حيث أن نقص فيتامين د يؤثر بشكل كبير على نموهم وصحة بناء العظام بشكل سليم.
علامات نقص فيتامين د عند الاطفال
ويمكن أن يؤدي التعرض الآمن لأشعة الشمس أن يمد جسم الأطفال بفيتامين د. لذا يجب تعرض الاطفال لأشعة الشمس 3 مرات أسبوعيا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة من الساعة 9 صباحا .
وينصح للرضع فوق سن 6 أشهر وللأطفال الأكبر سنا بالتعرض غير المباشر لأشعة الشمس مع استعمال كريمات واقية ضد اشعة الشمس الضارة وملابس واقية أيضا.
ومن أعراض وعلامات نقص فيتامين د عند الأطفال، ما يلي :
_ تأخر النمو.
_ الآم في العظام والعضلات.
_ صعوبة التنفس.
_ تورم المفاصل.
_ تشوهات الهيكل العظمي (تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة) .
_ مشاكل الأسنان .
_ حدوث تشنجات، نوبات صرع أو هيجان.
_ تأخر النمو الجنسي عند البلوغ.
إذا لم يتم علاج نقص فيتامين د عند الأطفال قد يؤدي ذلك إلى مرض الكساح، وهو مرض خطير قد يسبب فقدان بنية العظام