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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتهم القاضية المكلفة بمحاكمته بالتورط مع نجل بايدن

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القاضية الفيدرالية المكلفة بقضيته الخاصة بنتائج انتخابات 2020، تانيا تشاتكان، بأنها مرتبطة بهانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن بسبب عملهما معًا في مكتب محاماة خدم الشركة الأوكرانية للغاز "بوريسما".

وذكر ترامب أن القاضية تشاتكان متورطة مع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، حيث قال إنهما عملا معا في شركة محاماة، تخدم شركة "بوريسما" الأوكرانية للغاز.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "تشاتكان كانت لها علاقات مهنية مع شركة محاماة عملت لصالح شركة "بوريسما" للطاقة، ومقرها أوكرانيا، حيث كان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارتها".

وقال ترامب إنه "تضارب كلاسيكي في المصالح!".

وينفي ترامب التهم الموجهة إليه بشأن محاولته تغيير نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن.

وطالب الرئيس السابق بتغيير القاضية ومكان المحاكمة، في قضية أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في العاصمة في يناير 2021.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب انتخابات 2020 تانيا تشاتكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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