أستاذ موارد مائية: التخزين الأول في سد جوليوس نيريري سيحقق نقلة للشعب التنزاني

بتعاون مصري كبير

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن بدء التخزين الأول فى سد جوليوس نيريرى التنزاني.

وكتب شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حصلت المقاولون العرب والسويدى للكابلات على بناء سد جوليوس نيريرى (ستيجلر جورج سابقا) فى ديسمبر 2018 بتكلفة حوالى 2.9 مليار دولار، وتم وضع حجر الأساس فى 27 يوليو عام 2019، ومدة العمل حوالى 3 سنوات, بدأت بتحويل مجرى النهر فى 18 نوفمبر 2020 ، وعاد النهر إلى مجراه الطبيعى 22 ديسمبر 2022.

وأضاف أن التخزين الأول يبدأ فى الموسم الرئيسى للأمطار (مارس - ابريل - مايو) بتخزين حوالى 14 مليار م3 عند منسوب 164 متراً فوق سطح البحر أعلى من الحد الأدنى لتشغيل التوربينات 163 م، ومن المتوقع أن يتم الافتتاح العام القادم 2024.

وتابع: “يتكون المشروع من سد رئيسى خرسانى على نهر روفيجى وهو أكبر نهر فى تنزانيا، وليس له أى علاقة بنهر النيل، مواصفات السد ارتفاع 131 م، وطول 1025 م، سعة تخزينية 34 مليار م3، بالاضافة إلى 4 سدود مكملة (Saddle dam) لغلق الأودية المجاورة، ويبلغ ايراد النهر السنوى 21 مليار م3.. لافتا إلى أن الهدف من السد الحماية من الفيضان وتنمية زراعية وتوليد 2115 ميجاوات كهرباء (تقريبا مثل السد العالى) من خلال 9 توربينات بقدرة 235 ميجاوات”.

وأوضح شراقي أن مساحة البحيرة 1200 كم2 سوف تستقطع من أكبر محمية طبيعية فى القارة الأفريقية تسمى محمية Selious، مساحتها حوالى 57,100 كم2، أى أن بحيرة السد تشكل 2.1% فقط من مساحة المحمية.

وأكد أن السد سوف يضاعف الكهرباء الحالية فى تنزانيا مرة ونصف ليصبح إجمالى 3,879 ميجاوات، لتضيء لحوالى 30% من السكان (20 مليون) ليصبح إجمالى من لديهم كهرباء 54% من السكان، بالإضافة إلى الحد من الفيضان والتوسع فى الزراعة المروية..

مؤكدًا أن السد يمثل تعاونًا مصريًا-تنزانيًا كبيرًا، ونقلة هائلة للشعب التنزانى.