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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خست كتير .. 10 معلومات عن سر فقدان وفاء مكي وزنها

الفنانة وفاء مكي
الفنانة وفاء مكي

خضعت الفنانة وفاء مكي مؤخرا لعملية تكميم المعدة، وهو ما جعلها تفقد الكثير من الوزن وتظهر بلوك جديد ومختلف.

 

تصريحات صادمة من وفاء مكي عن عنلية تكميم المعدة

 

وصرحت وفاء مكي في حديثها لبرنامج "شو " المذاع عبر قناة عمان، "أنا فضلت شهرين مختفية، وكنت عايزة أظهر بلوك جديد يعمل بوم".

 

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وأضافت وفاء مكي: إلى "إن عملية التكميم غالية، والفضل يرجع لربنا ثم الأطباء والناس اللي ساعدوني بعد إطلاق استغاثتي، دوروا على مكاني وتعبوا علشان يوصلوا، وساعدوني ووقفوا جنبي".

 

وتابعت وفاء مكي، بأنها شعرت بالقلق من مضاعفات عملية تكميم المعدة في البداية "قلقت وقابلت الدكتور، وكنت أصلا رايحة أعمل كبسولة، لكن الدكتور يتميز بدقة شغله واهتمامه الشديد بالحالات".

 

 وأفادت وفاء مكي: "أنا كنت تخنت من القعدة والحالة النفسية السيئة، وكان لازم يحصل وقفة".

 

وفقدت الفنانة وفاء مكس، حوالي 25 كيلوجراما من وزنها وأصبحت أكثر رشاقة.

 

وكشفت وفاء مكي عن أعمالها الفنية في الفترة المقبلة قائلة: "داخلة عملين جديدين بالإضافة إلى أغنية وطنية جديدة".

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