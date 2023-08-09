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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثلو بنك تنمية بريكس يحضرون قمة حلف الأمازون

بنك التنمية الجديد
بنك التنمية الجديد

أفادت وكالة تاس الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن ممثلي بنك التنمية الجديد الذي أسسته الدول الأعضاء في البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وأمريكا الجنوبية) حضروا قمة دول حلف الأمازون في بيليم بـ البرازيل وقدموا المساعدة في تمويل المشاريع المتعلقة بحماية الغابات الاستوائية المطيرة في المنطقة.

 

وقال المصدر: “لقد اقترحوا عليهم تقديم مساهماتهم وتوفير الأموال والانضمام إلى حماية منطقة الأمازون، لافتا إلى أن المنطقة تشعر بالفعل بالحاجة الشديدة لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. 

وأوضح أن مؤسسات مالية دولية أخرى، مثل بنك التنمية للبلدان الأمريكية وشركة Andean Development Corporation، قدمت المساعدة كذلك.

ولم يستبعد المصدر أن يتم النظر في مسألة تعاون دول البريكس في منطقة الأمازون في قمة البريكس القادمة والتي ستعقد في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج في أواخر أغسطس، مضيفًا أن مثل هذه الاحتمالات لم تتم مناقشتها في الاجتماع في بيليم.

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