تجديد تكليف وكلاء كلية التجارة بجامعة الزقازيق.. أسماء

أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق عدداً من فى القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية التجارة حيث اصدر القرار رقم(١٢٨٤) بتجديد تكليف الدكتورة مها محمد محمد أحمد البنوي الأستاذ المساعد بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمي ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م.

كما اصدر القرار رقم ١٢٨٥ بتجديد تكليف الدكتور أسامه السيد عراقي محمد أبو قاسم الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء والتأمين بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمى ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م وأصدر القرار رقم (١٢٦٨) بتجديد تكليف الدكتور سيد سالم محمد أبو سالم الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكليه التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وذلك لمدة عام أكاديمي ينتهى فى ٢٠٢٤/٧/٣١م ٠

جدير بالذكر أنه يعمل بهذه القرارات اعتبارا من ٢٠٢٣/٨/١م مقدماً لهم الدعوات الصادقة بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة.

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