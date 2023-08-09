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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعصار خانون يضرب جنوب اليابان.. والشمال يتأهب لعاصفة أخرى

الإعصار خانون يضرب
الإعصار خانون يضرب جنوب اليابان والشمال يتأهب لعاصفة أخرى

هطلت أمطار غزيرة ناتجة عن الإعصار خانون على جنوب اليابان، اليوم الأربعاء، فيما تقترب عاصفة أخرى من ناحية الشرق لتهدد طوكيو على الأرجح، في الوقت الذي يستعد فيه الآلاف للسفر خلال ذروة موسم العطلة الصيفية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن خانون قد يصل إلى اليابسة على جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد غدا الخميس، لكن مساحات من المنطقة غُمرت الأسبوع الماضي بالفعل بكميات من المياه تعادل أمطار شهر كامل، وتقع الجزيرة الرئيسية على بعد نحو 858 كيلومترا من طوكيو.

والعاصفة حاليا في البحر جنوبي كيوشو، بعد أن أحدثت دمارا في منطقة أوكيناوا الجنوبية الغربية.

وتحتفظ العاصفة بقوتها وتتحرك بسرعة بطيئة غير معتادة تبلغ عشرة كيلومترات في الساعة، مما يعني أن الرياح والأمطار ستستمران لفترة أطول.

وأصدرت هيئة الأرصاد، تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في أجزاء كثيرة من جنوب وغرب اليابان، وعلقت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية بعض خدمات القطارات السريعة في كيوشو.

وأشارت الهيئة، إلى أن العاصفة لأن، التي تشكلت في المحيط الهادي جنوبي اليابان، من المتوقع أن تشتد قوتها مع توجهها شمالا، وربما تؤثر على طوكيو أوائل الأسبوع المقبل.

وتشهد اليابان العاصفتين ، في بداية أوبون أو ذروة موسم العطلة الصيفية عندما يغادر العديد من المواطنين المدن الكبرى إلى مسقط رأس أجدادهم.

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