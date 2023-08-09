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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1183 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1183 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

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وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.


وأسفرت الحملة عن ضبط 1183 مخالفة مرورية، بينها 550 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و521 مخالفات متنوعة، وضبط 12 سائقا بدون رخصة قيادة، و5 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.


وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 5 دراجات غير مرخصتين، وتحرير مخالفتين ملصقات، و81 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4050 جنيها.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 10 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1600 جنيها مصالحات.

القليوبية الإدارة العامة لمرور النيابات المختصة مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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