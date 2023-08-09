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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا أرسلت بولندا تعزيزات أمنية بالقرب من حدود بيلاروسيا

بولندا
بولندا

قال نائب وزير الداخلية البولندي ، إن بولندا سترسل ألفي جندي إلى حدود بيلاروسيا لدعم حرس الحدود، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

ويأتي إعلان وزير الداخلية ماسيج واسيك، بعد أن وافقت بولندا على زيادة عدد الجنود عقب طلب تعزيزات أمس.

وتثار مخاوف بشأن عمل عسكري محتمل من بيلاروسيا بعد أن  قررت إجراء تدريبات  قريبة من الحدود،  مما أثار قلق بولندا وليتوانيا.

وأكد المسؤولون البيلاروسيون، أن وحدة دبابات خضعت أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان لإطلاق النار   على بعد 15 كيلومترًا من مدينة جرودنو - التي تقع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

كما شارك مقاتلو فاجنر في التدريبات بالقرب من الحدود، وهناك مخاوف من قيام فاجنر  بالتمركز على بعد 24 كم من الحدود الجنوبية لبيلاروسيا مع أوكرانيا.

كما انضمت لاتفيا وليتوانيا إلى بولندا في تعزيز حدودهما مع بيلاروسيا ، جراء التدريبات العسكرية.

البولندي البيلاروس البيلاروسيون الحدود الجنوبية الداخلية البولندي التدريبات العسكرية

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