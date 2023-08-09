مواد مخدرة.. تفاصيل صادمة في وفاة حفيد نجم شهير بعد التشريح

مر شهر على وفاة ليوناردو دى نيرو حفيد النجم العالمى روبرت دى نيرو الا ان مازال ملابسات وفاته محل شك حيث أفرجت الشرطة الأمريكية عن أسباب الوفاة بعد الانتهاء من التشريح.

وجاء نتائج تشريح حفيد روبرت دى نيرو أنه تناول بعض العقاقير غير المشروعة والمخدرة حيث وجد بجسده مواد مخدرة مختلفة إلى جانب الكوكايين و الكيتامين حيث تناول أيضا مادة الفنتانيل وهو من المواد المخدرة المضرة للغاية.

حفيد روبرت دي نيرو

خرجت والدة الشاب ليوناردو دي نيرو، حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو، عن صمتها وكشفت عن السبب الذي أدى إلى وفاته بعد الأسئلة التي وُجهت لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وأوضحت درينا دي نيرو أن ابنها توفي نتيجة تناوله أحد أنواع المسكنات القوية، كاتبة: "قام أحد الأشخاص ببيعه حبوب الدواء التي تحتوي على مادة مغشوشة وغير قانونية، كانوا يعلمون ذلك وقد باعوها له، لهؤلاء الأشخاص الذين لايزالون يبيعون ويشترون هذه الحبوب القذرة، ابني رحل إلى الأبد".

يشار إلى أن هذه الأدوية تُستخدم في الحالات الطبية الصعبة، وهي تحتاج وصفات طبية محددة ودقيقة وتحت مراقبة طبية ووفق شروط قانونية محددة، لكنه على ما يبدو، حصل عليها بطرق غير قانونية.

واستكملت: "تُعرف هذه المسكنات بتأثيراتها القوية على الجهاز العصبي للإنسان؛ مما يؤدي إلى ضياع التركيز وحالات من الإدمان في حال تناولها والحصول عليها بطرق غير قانونية ومن دون دواعٍ طبية ومراقبة دقيقة".

ونشرت ابنة الممثل العالمي صورة جديدة لابنها الراحل وأرفقتها بتعليق مؤثر جداً، قالت فيه: "بالكاد أستطيع أن أكتب من دموعي، ولكن كل الحب والرسائل والمكالمات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني والأصدقاء والعائلة، الذين حاولوا التواصل معي خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ولم أتمكن من الرد عليها حتى الآن، ولكنني ممتنة لكل الحب والتعازي".

وأضافت: "لا شيء من هذا حقيقي أو عادل، قلبي يؤلمني بطريقة لم أكن أعرف أنها ممكنة، بينما لاأزال أتنفس وبالكاد يعمل".

وتابعت: "يا ليو حبيبي أحبك اليوم مثل اليوم الأول الذي حملتك فيه بين ذراعيّ.. نفس الرجل الذي اصطحبنا من المستشفى عندما ولدت، قادنا إلى مكان الجنازة؛ حيث لمستك واحتضنتك للمرة الأخيرة".

واختتمت: "قلبي محطم للأبد، أنا ووالدك وعائلتك نحبك، أحبك مع كل نبضة من قلبي الباكي".

أصدر الممثل العالمي روبرت دي نيرو بياناً خاصاً بعد وفاة حفيده ليوناردو عن 19 عاماً، قال فيه: "أنا حزين بشدة لوفاة حفيدي الحبيب ليوناردو أنتوني دي نيرو رودريجيز، نحن نقدر بشدة تعازي الجميع، ونطلب من فضلكم منحنا الخصوصية لنحزن على فقيدنا".