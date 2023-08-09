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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع خطير.. روسيا تعلن إرسال تعزيزات عسكرية للحدود مع بولندا

روسيا وبولندا
روسيا وبولندا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن نحو 360 ألف عسكري يتمركزون على مقربة شديدة من حدود دولة الاتحاد مع بيلاروسيا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أنه سيتم تعزيز القوات الروسية على الحدود الغربية للاتحاد الروسي.

وأشار شويجو، إلى أن قيمة المساعدات التي قدمها حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وشركاؤهما لـ أوكرانيا تتجاوز 160 مليار دولار.

وأردف شويجو، أن بولندا تخطط لإنشاء وحدات عسكرية بولندية أوكرانية لاحتلال غربي أوكرانيا لاحقا، لافتا إلى أن وارسو أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة المناهضة لـ روسيا.

وفي وقت سابق، بدأت بيلاروسيا تدريبات عسكرية، بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، وهي خطوة تأتي مع تصاعد التوتر بعد انتقال مرتزقة فاجنر إلى الحدود البيلاروسية.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، عززت كل من بولندا وليتوانيا الأمن على الحدود منذ وصول الآلاف من مقاتلي فاجنر إلى بيلاروسيا المتحالفة مع موسكو.

وقال زعماء الدولتين في حلف شمال الأطلسي إنهم مستعدون للاستفزازات من موسكو ومينسك في المنطقة الرحساسة حيث معقل كالينينغراد الروسي. وعلق البلدين في وقت سابق من أغسطس بعد أن حلقت طائرتان هليكوبتر بيلاروسيتان لفترة وجيزة على ارتفاع منخفض في المجال الجوي البولندي. وهو الأمر الذي نفته السلطات البيلاروسية.

لماذا أرسلت بولندا تعزيزات أمنية بالقرب من حدود بيلاروسيا

قرار عاجل من بولندا بشأن الحدود مع بيلاروسيا

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