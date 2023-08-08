قرار عاجل من بولندا بشأن الحدود مع بيلاروسيا

وافقت وزارة الدفاع البولندية على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا بناء على طلب من خدمة حرس الحدود، حسبما أفادت وكالة الصحافة البولندية" PAP "، اليوم الثلاثاء.



وقال نائب وزير الداخلية،يوم الاثنين، إن خدمة حرس الحدود البولندية طلبت من وزارة الدفاع إرسال 1000 جندي إضافي إلى الحدود، وسط زيادة في محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.





ونقلت وكالة " PAP " عن وزارة الدفاع قولها: "نظرا للوضع على الحدود البولندية البيلاروسية ... أمر وزيرالدفاع الوطني بتنفيذ الطلب وتعيين جنود إضافيين للقيام بدوريات على الحدود البولندية بيلاروسية".

وقامت بولندا ببناء حاجز على الحدود مع بيلاروسيا، مجهز بحماية إلكترونية. وفي الأسابيع الأخيرة، ظهر جنود من مجموعة مرتزقة فاجنر بالقرب من الحدود، وهو تطور تحدث عنه رئيس الوزراء ماتيو سمورافيتسكي وقال إنه يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.