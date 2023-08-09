أميرة وأصيلة.. منة شلبي وحسام داغر ينعيان منحة زيتون بكلمات مؤثرة

حرص كل من منة شلبى وحسام داغر على نعى الفنانة الراحلة منحة زيتون بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الخاصة حيث توفيت عن عمر يناهز 63 عاما.

وقالت منة شلبى عبر حسابها على تويتر : منحه زيتون في ذمه الله خبر حزين جدا بالنسبه لي.. ست أميرة ونضيفة وعاشت تناضل من أجل الرزق وأنها تعيش بصحة وانسانيه لله ما اعطي ولله ما أخذ يمكن هي مش مشهورة أوي بس كانت انسانه جميله أوي أوي وممثله بتعافر كده و ربنا وهبها القبول، انا لله و انا اليه راجعون".

بينما قال حسام داغر عن منحة زيتون على انستجرام : رحتي لـ ربنا يا بنت الناس الأصيلة اشتغلنا سوا مسرح من 2001 فرق المسرح الحر وياما ضحكنا كتير من اللي بيحصل معانا وياما حصلنا مواقف سوا حلوة.. شاركتيني أغنية شكرًا أطيب قلب لما عملتها لـ أمي قبل وفاتها علشان عيد الأم وكنت مبسوطة وتقوليلي أنا أعمل أي حاجة علشان ماما حبيبتي.

أضاف حسام داغر : السلام أمانة لماما لما تشوفيها مش لاقي حاجة تانية أعبر بيها عن حزني غير أني أشوفك في الأغنية وحاسس كلامها ليكي أنتِ دلوقتي، شكرًا أطيب قلب.. شكرًا يا منحة.

توفيت الفنانة منحة زيتون اليوم عن عمر يناهز 63 عاما جاء ذلك عبر الحساب الرسمى لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

منحة زيتون

وتعد منحة زيتون من النجمات اللاتى برعن فى أدوار الكوميديا والتراجيديا معا حيث قدمت عدد كبير من الأعمال رغم ان جميع أدوار ثانوية ولكنها تركت أثرا فى قلوب محبيها فلا أحد ينسى أم فرحات فى همام فى امستردام والذى كان سببا فى شهرتها.

ولدت منحة زيتون فى القاهرة يوم 15 سبتمبر عام 1960، ودرست في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم لغة فرنسية.

واجهت منحة زيتون عديد من الصعوبات فى بداية طريقها للفن حيث أرادت أن تكون أول تجربة تمثيل لها على مسرح الجامعة، ولكن الأمر لم سهلا ، وقالت في لقاء تليفزيوني لها : رفض مخرج العرض مساعدتي، وأخبرني أنه لن يكون سبب في دخولي عالم الفن، وأثناء مروري على الأوبرا صدفة، وجدت إعلان عن ورشة تمثيل، فشعرت أن الحظ يناديني، وأن الأمور ستسير على ما يرام.

وكانت تلك الورشة هي سبب مشاركتها فى مسرحية "بشويش" مع المخرج جلال الشرقاوي، وبطولة عدد من الفنانين أبرزهم: الفنان أشرف عبد الباقي، هالة صدقي، وأحمد راتب، كما شاركت منحة زيتون في مسرحية «أبو الشعر العامي» للشاعر الراحل بيرم التونسي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي شاركت في عرض يتخلله غناء واستعراضات وأشعار، وأوضحت أنها لم تتردد لحظة في قبول العرض.

تحدثت الفنانة منحة زيتون عن مشاركتها في فيلم "همام في أمستردام" موضحة أنه كان وجه الخير عليها لأن الناس عندما يقابلونها في أحد الأماكن ينادونها بدورها في الفيلم "أم فرحات" وقالت إن الجميع كان يتوقع نجاحها في هذا الفيلم ولكنها لم تكن متخيلة كل هذا النجاح ومن بين كواليس العمل اننى أضفت افيه جمعنى بالفنان محمد هنيدى عندما قلت له فى بداية الفيلم انا رايحة أزور عمك فرحات فى القرافة ليرد هنيدى قائلا : مستعجلة على ايه انتى رايحه رايحه.

من أهم أعمال الفنانة منحة زيتون فى السينما :" همام في أمستردام" “وجاءنا البيان التالي”، “سكوت هنصور”، و"الشوق".

كما قدمت منحة زيتون عددا من المسلسلات التى شاركت فيها بأدوار ثانوية منها :كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد والرحايا.