بأمر الملك سلمان.. السعودية تنفذ حكم القتل بأحد مواطنيها لهذا السبب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، الأربعاء، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، خطف نساء وفعل الفاحشة بهنَّ بالقوة.

وذكرت الداخلية في بيان لها بحسب اخبار 24 السعودية؛ أن المواطن محمد بن عقيل بن عيسى القرني، أقدم على خطف عدة نساء والذهاب بهنَّ إلى مكان منزو عن الأنظار ويتعذر به الغوث وفعل الفاحشة بهنَّ بالقوة.

وأشار البيان إلي أن الجهات الأمنية تمكَّنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.