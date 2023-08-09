عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح|شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

واصل إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولته الميدانية لمتابعة تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بمركز أطفيح المكون من ٣ طوابق حيث يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ووحدة محلية ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة تضامن اجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة التشغيل التجريبي لعدد ١١ مجمع خدمات المواطنين لقرى الشوبك الشرقي والاخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقرى الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.
وبدأ نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مجمعات المواطنين الخدمية بقرى البرمبل وصول ومنيل السلطان وكفر قنديل والكداية والقبابات.
واطمأن نائب المحافظ علي تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.
كما التقى نائب محافظ الجيزة، بالعاملين داخل المجمعات الحكومية وطالبهم بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وحثهم علي بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين داخل المجمعات الحكومية للتأكد من تقديم الخدمات بشكل لائق.
وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوي الاقتصادي  والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقري لأحداث تنمية شاملة بالريف المصري وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري.
رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية، المهندس محمود فؤاد، رئيس مركز أطفيح.

IMG-20230809-WA0039
IMG-20230809-WA0039
IMG-20230809-WA0023
IMG-20230809-WA0023
IMG-20230809-WA0022
IMG-20230809-WA0022
IMG-20230809-WA0024
IMG-20230809-WA0024
IMG-20230809-WA0026
IMG-20230809-WA0026
IMG-20230809-WA0029
IMG-20230809-WA0029
IMG-20230809-WA0027
IMG-20230809-WA0027
IMG-20230809-WA0028
IMG-20230809-WA0028
IMG-20230809-WA0025
IMG-20230809-WA0025
IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0030
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0031
IMG-20230809-WA0032
IMG-20230809-WA0032
IMG-20230809-WA0034
IMG-20230809-WA0034
IMG-20230809-WA0033
IMG-20230809-WA0033
IMG-20230809-WA0035
IMG-20230809-WA0035
IMG-20230809-WA0036
IMG-20230809-WA0036
IMG-20230809-WA0038
IMG-20230809-WA0038
IMG-20230809-WA0037
IMG-20230809-WA0037
IMG-20230809-WA0020
IMG-20230809-WA0020
IMG-20230809-WA0021
IMG-20230809-WA0021
IMG-20230809-WA0017
IMG-20230809-WA0017
IMG-20230809-WA0019
IMG-20230809-WA0019
IMG-20230809-WA0018
IMG-20230809-WA0018
IMG-20230809-WA0016
IMG-20230809-WA0016
أحمد راشد محافظ الجيزة الخدمات الحكومية السجل المدني الشهر العقاري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين مستوى الخدمات تنفيذ مبادرة حياة كريمه خدمة المواطنين محافظ الجيزة مركز تكنولوجي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن نائب محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

موضوعات متعلقة

لرفع كفاءتها.. محافظ الجيزة يعاين محطة أبو رواش الارتوازية المغذية لمنطقة المصانع

حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز الصف

محافظ الجيزة يعاين رفع كفاءة الطرق أسفل محور عمرو بن العاص.. صور

محافظ الجيزة يتفقد العمل داخل مجمع مواقف السرفيس الجديد بالمريوطية

إزالة 12 حالة تعد على الطريق العام بالبدرشين |شاهد

استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع تجمع للمخلفات بقطعة أرض في كرداسة |شاهد

لجهوده المتميزة.. أشرف صبحي يكرم وكيل وزارة شباب الجيزة| شاهد

محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء

ترشيحاتنا

الصحة: مذكرة تفاهم مع مركز "جوستاف روسي" الفرنسي لتحسين خدمات علاج الأورام

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

سيارات فاخرة موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تضرر 15 ألف طن من الحبوب.. تركيا تعلن أول وفاة جراء انفجار ميناء ديرينجي

انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ