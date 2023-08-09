نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح|شاهد

واصل إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولته الميدانية لمتابعة تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بمركز أطفيح المكون من ٣ طوابق حيث يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ووحدة محلية ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة تضامن اجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة التشغيل التجريبي لعدد ١١ مجمع خدمات المواطنين لقرى الشوبك الشرقي والاخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقرى الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.

وبدأ نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مجمعات المواطنين الخدمية بقرى البرمبل وصول ومنيل السلطان وكفر قنديل والكداية والقبابات.

واطمأن نائب المحافظ علي تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بالعاملين داخل المجمعات الحكومية وطالبهم بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وحثهم علي بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين داخل المجمعات الحكومية للتأكد من تقديم الخدمات بشكل لائق.

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقري لأحداث تنمية شاملة بالريف المصري وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية، المهندس محمود فؤاد، رئيس مركز أطفيح.

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