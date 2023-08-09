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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان زفاف أبيض.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بشرى
بشرى

شاركت الفنانة بشرى متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بشرى في الصور بفستان زفاف أبيض أثار الجدل بين متابعيها.

 

جدير بالذكر أن بشري تستعد لطرح الفيلم الجديد أولاد حريم كريم ، الذي تعود من خلاله الي السينما .

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ويعد فيلم "أولاد حريم كريم"  استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

بشري الفنانة بشرى

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