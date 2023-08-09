وست هام يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن وست هام يونايتد الإنجليزي، اقترب من ضم المدافع هاري ماجواير من نظيره مانشستر يونايتد.

وأشارت كل من شبكة سكاي سبورتس وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن الصفقة ستقدر بنحو 30 مليون جنيه استرليني (38 مليون دولار) وأن التوصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية بين مدافع إنجلترا ووست هام لن يمثل مشكلة.



وكان إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد قرر تجريد ماجواير من شارة القيادة بعد مشاركته في ثماني مباريات فقط بالدوري في الموسم الماضي.

ويسعى ماجواير للعب بشكل أساسي للبقاء ضمن خطط المدرب جاريث ساوثجيت من أجل المشاركة في بطولة أوروبا 2024.

وكان ماجواير انضم إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني في صفقة قياسية لمدافع في 2019.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة عندما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على بيرنلي الوافد الجديد.