عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحت بيته| تفاصيل مثيرة في إنهاء حياة شاب بسبب بوست أغضب الجاني بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة أبوقير، شرقي الإسكندرية، جريمة بشعة مروعة راح ضحيتها شخص في ريعان شبابه أمام منزله بسبب بوست على موقع فيسبوك، انتقد فيه القاتل بطريقة غير مباشرة، في واقعة مروعة تشبه جريمة دبور الإسماعيلية، التي هزت الرأي العام في مصر قبل نحو أكثر من عام.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، حكمها بالإعدام شنقًا لسماك متهم بقتل شخص بمنطقة أبوقير، شرقي المحافظة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، إخطارًا من اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بمقتل شخص أمام منزله الكائن بمنطقة أبوقير، التابعة لقسم المنتزه ثان.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة غارقة في دمائها أمام المنزل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وألقي القبض على القاتل بعدما سلم نفسه للشرطة عقب ارتكابه الجريمة، وطالب أسرته بمغادرة المنطقة حفاظًا على حياتهم.

جنايات الإسكندرية: المؤبد لنقاش بتهمة الاتجار بالمخدرات

قرار عاجل من النيابة الإدارية في حريق ورشة أثاث دمياط

خلافات سابقة 

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أنه على أثر خلافات سابقة بين المجني عليه وبين المتهم، ويعمل سماك، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاح أبيض ، وتوجه الي إقامة المجني عليه متعديا عليه بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باغته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسرى قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصطدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذ المتهم بالفرار وتم القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

أبوقير الاسكندرية جريمة دبور الاسماعيلية جنايات الاسكندرية قسم شرطة المنتزه ثان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

موضوعات متعلقة

عقب يوم كامل من البحث|التفاصيل الكاملة لانتشال جثمان شاب غرق بشاطئ سيدي كرير

مسلسل لا ينتهي.. انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بحي الجمرك

رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

تأجيل محاكمة ضابط شرطة بتهمة القتل الخطأ بمطروح إلى 3 سبتمبر

ترشيحاتنا

خطيب وإمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية أثناء صلاة الجمعة

صلاح: سأختار نفسي في فانتازي الدوري الإنجليزي

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

ضمان السلامة الإنشائية | نداء عاجل من مصطفى بكري لـ رئيس الوزراء

خليفة مصطفى محمد .. هذا المهاجم مطلوب في الزمالك بأوامر من أوسوريو

قرار جديد بشأن مستقبل أوسوريو مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ