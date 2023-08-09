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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لردع حوادث السرقة.. سيطرة أمنية على منطقة البيطاش بالإسكندرية

الشرطة
الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" متضمناً التماس صاحب الحساب "مُقيم بمنطقة المعلمين بالبيطاش بمحافظة الإسكندرية" بتكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة محل سكنه بدعوى تعدد حوادث سرقة المنازل وإنتشار الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة.

 

بالفحص تبين تضرر الشاكى من سرقة (إسطوانة بوتوجاز ، ماتور مياه ) من داخل العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُنذ فترة وأنه لم يحرر ثمة محاضر بهذا الشأن وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.  

ويشار إلى أن المنطقة محل الشكوى يتم تكثيف التواجد الأمنى بها من خلال تعيين خدمات أمنية ومرور أقوال أمنية بنطاقها  على مدار اليوم كما تم إستهداف الدائرة المُشار إليها ومنها المنطقة " محل الشكوى " بعدد من الحملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (29 قضية  ، 33 متهم) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء) وكذا ضبط ( 6 ) متهمين إعترفوا بإرتكاب ( 3 ) قضايا " سرقات مساكن "  وتشكيل عصابى ضم (3 ) متهمين تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات المساكن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اسطوانه بوتوجاز اجهزة الامن التواجد الأمنى المواد المخدرة تشكيل عصابى بالإسكندرية قسم شرطة الدخيلة

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