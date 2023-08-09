عبر الاتصال الإلكتروني.. البحرين تعتمد عددا من السفراء الجدد لديها

أفادت صحيفة البلاد البحرينية بأن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، تسلم اليوم عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، نسخًا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى مملكة البحرين.

وتسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد حسن صالح القدم الجنيدي، سفير جمهورية تشاد المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

كما تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد دانكان موليما، سفير جمهورية زامبيا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

وتسلم أيضا نسخة من أوراق اعتماد محمد محمد فرارة الشتر، سفير جمهورية نيكاراجوا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت وكذلك نسخة من أوراق اعتماد منان سمان، سفير مملكة كمبوديا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت.

ورحب وزير الخارجية بالسفراء المعينين لدى مملكة البحرين، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توطيد العلاقات الثنائية مع دولهم الصديقة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع ويخدم المصالح المشتركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم الدبلوماسي.

من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم بتقديم نسخة من أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية، مؤكدين حرص دولهم على تعزيز علاقات الصداقة مع مملكة البحرين وتنميتها في شتى المجالات إلى آفاق أوسع، متمنين للمملكة دوام التقدم والنماء.