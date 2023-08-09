صندوق تحيا مصر: برنامج مستورة وفر 37 ألف مشروع للسيدات المعيلات.. فيديو

أكد هشام خليفة، مدير البرامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أن هناك توجيها رئاسيا بتدشين برامج الحماية الاجتماعية، لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن العروسة تحصل على كل الأجهزة من دون أي مقابل في مختلف محافظات مصر.

وتابع هشام خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: صندوق تحيا مصر يدشن عددا من المبادرات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها توزيع نصف كرتونة مواد غذائية للمواطنين بالمناطق النائية لأكثر احتياجا، بالتزامن مع ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية.

وأكد مدير البرامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر أنه منذ بداية 2023 استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من برامج الدعم الخدمية، في مجالات التمكين الاقتصادية وتوفير فرص عمل والحماية الاجتماعية، معلقا: على سبيل المثال برنامج «مستورة» وفر 37 ألف مشروع لـ37 ألفا من السيدات المعيلات بالمحافظات كافة.

واستطرد: وبشأن برنامج الرعاية الصحية ينفذ البرنامج توفير أجهزة الفشل الكلوي ومعالجة المرض للمستشفيات، واستمرار مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار، علاوة على مبادرات لمجابهة الأمراض المزمنة والقوافل الطبية والعلاج المجاني.