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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أونيل مدربا جديدا لـ وولفرهامبتون بعد رحيل لوبتيجي

صدى البلد

أعلن نادي وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعيين جاري أونيل مدرب بورنموث السابق مدربا جديدا للفريق لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم واحد من رحيل المدرب الإسباني جولين لوبتيجي بشكل مفاجئ.
ورحل “لوبتيجي”، عن وولفرهامبتون بعد أقل من عام واحد على توليه المسؤولية لتباين في الآراء قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وساهم أونيل، الذي تولى تدريب بورنموث في البداية بشكل مؤقت في أغسطس العام الماضي قبل أن يستمر في منصبه بعقد دائم في نوفمبر، في بقاء الفريق بالدوري الممتاز لكنه أقيل في يونيو.

وقال وولفرهامبتون في بيان: "في عمر الأربعين أصبح أونيل أصغر مدرب في ولفرهامبتون في الألفية الحالية وأول مدرب بريطاني دائم يقود النادي في ست سنوات، حيث جلب للفريق خبرة اللعب في الدوري الممتاز بعد لعبه وتدريبه في هذا المستوى".

وسيقود أونيل الفريق في مباراته الأولى بالدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الاثنين المقبل.

وولفرهامبتون وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي جاري أونيل بورنموث لوبتيجي

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