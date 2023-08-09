تصل لـ40%.. أسباب زيادة أسعار الكتب الخارجية قبل العام الدراسي الجديد

أكد رفعت فياض الصحفي المتخصص في ملف التعليم، أن الكتب الخارجية تشهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40%، قبل بدء العام الدراسي الجديد، لان الكتاب الخارجية، يتم تنفيذها من جانب قطاع خاص، وتأثرها بارتفاع قيمة الورق.

وأضاف رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ضبط عملية ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، سيواجه صعوبة كبيرة.

ولفت إلي أن الطلاب لم تعد تذهب لـ المدرسة، وتعتمد على الكتب الخارجية، خصوصا وأن الكتب الخارجية تعطي شرح تفصيلي أكبر، من الكتب المدرسية.

وأشار إلي أن المعلم أصبح يعتمد على الكتب الخارجية، من أجل تسهيل الشرح، لذلك الكتب المدرسية تحتاج لتطوير بعض الأشياء بها لتكون أكثر شرحًا.