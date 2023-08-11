تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى كلية الطب بالقوات المسلحة.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى كلية الطب بالقوات المسلحة.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل كلية الطب بالقوات المسلحة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة العلوم" فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي ، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثـر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية "ميلادية" بالإضافة إلى 2 سنة إمتياز، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة "بعد إتمام عامي الإمتياز بنجاح".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة.

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشروط العامة للقبول