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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الطالب أصبح قادرا على تطبيق ما تم تدريسه بأرض الواقع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

شهد مجال التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبير و بشكل غير مسبوق سواء فى التعليم الجامعى أو التعليم ما قبل الجامعى .

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، والخبير التعليمي، أن  الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على أن يضع برنامج يضع التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، وأنه تطرق الي إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل، مؤكداً علي أهميته وانه هو المستقبل.

وصرح شحاته، الدولة المصرية اتخاذت العديد من الأساليب لتطوير التعليم الفني كان من ضمنهاا تطوير المدرسة الثانوية الفنية وفتح الطريق إلى الجامعات التكنولوجية، وأن هذا الأمر يعد نقلة لمستوي الطالب المصري في التعليم الفني فإن يصبح الطالب قادر علي تطبيق ما تم تدريسه نظرآ علي أرض الواقع 

التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الجامعي جامعة عين شمس

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