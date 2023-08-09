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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن ينتهك حملته الرئاسية.. وترامب يكشف تجسس وزارة العدل سرًا على حسابه بتويتر

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن وزارة العدل تجسّست سرًا على حسابه بموقع "تويتر".

وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء اكتشفت للتو أن وزارة العدل التابعة لجو بايدن الملتوي تجسست سرًا على حسابي على تويتر، مما يجعلني لا أعلم بهذه الضربة الكبيرة على حقوقي المدنية".

وأضاف "خصمي السياسي يذهب بجنون في محاولة لانتهاك حملتي للرئاسة.. لم يحدث شيء مثل هذا من قبل.. هل التعديل الأول لا يزال موجودًا؟ هل أخبر جاك سميث المشوش غير المختارين أن يدمروا ويحذفوا كل الأدلة؟ هذه أيام مظلمة في أمريكا".

وكان المدعي العام جاك سميث حصل في وقت سابق، على أمر تفتيش الحساب السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر" المعروفة حاليًا بمنصة "إكس".

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حصل سميث الذي يحقق في جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 على أمر تفتيش حساب الرئيس السابق على تويتر في يناير، وفقًا للسجلات التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

ومُنع موقع تويتر من إخبار ترامب بشأن البحث، لكن المنصة - التي تسمى الآن "إكس" - تم تغريمها 350 ألف دولار لفشلها في الوفاء بالموعد النهائي لتقديم السجلات بموجب أمر من المحكمة.

وقدمت الشركة السجلات في النهاية بعد ثلاثة أيام من هذا الموعد النهائي، وفقًا للإيداع.

ترمب وزارة العدل دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 الانتخابات الرئاسية

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