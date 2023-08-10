تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق بقسم الـدراسات اليونانية بآداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم الـدراسـات اليونانية واللاتينية وآدابها وآدابها وتتمثل فى :

الـدراسـات اليونانية واللاتينية وآدابها



يقبل القسم عدد 150 طالباً من الحاصلين علي أعلى ( مجموع كلي + درجات اللغة الإنجليزية ) معاً .

لا يقبل القسم أي تحويلات من الأقسام الأخرى.

لا يقبل أي تحويلات من كليات اخرى.

جامعة القاهرة

‏‎بدأ العد التنازلى استعدادا للانتهاء من أكبر مشروع إسكانى تنفذه جامعة القاهرة ،بمتابعة مكثفة من د.محمد الخشت رئيس الجامعة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع المكون من 425 عمارة سكنية تضم 5000 شقة بمدينة 6 أكتوبر على أعلى مستوى من التنفيذ حيث قام رئيس الجامعة بجولة مفاجئة بالمشروع لرفع أية عقبات تواجهه. وتواصل اللجنة المسئولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، جهودها المكثفة لتشغيل المرافق خلال الأسابيع القادمة تمهيدًا للإنتهاء قريبا من مختلف جوانب المشروع.

‏‎وأكد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، صدور تشديدات مباشرة من د. الخشت إلى جميع الجهات المنفذة ولجنة الاسكان المسئولة عن المشروع للانتهاء من جميع البنود الخاصة بمشروع الإسكان وتوصيل المرافق به بشكل متكامل ومستوف للشروط، لإتمامه على الوجه الأكمل بهدف توفير سكن يليق بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.