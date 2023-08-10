خططوا لعمليات إرهابية.. تركيا تعلن القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش خلال تخطيطهم لتنفيذ عملية شمال سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن جهاز الاستخبارات ضبط بحوزة العناصر متفجرات وذخيرة.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، عن مقتل 4 جنود أتراك في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، امس الأربعاء، أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، قادمين من جهة سوريا.