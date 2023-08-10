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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

‏التنقيب عن الآثار
‏التنقيب عن الآثار

‏ما زال حلم الثراء السريع يسيطر على عقول بعض الأشخاص الحالمين بجلب المال من أقصر الطرق، حيث نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالشرابية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تم استهداف العقار، وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنقيب التنقيب عن الاثار الشرابية مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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