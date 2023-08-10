في يوم .. 3 علاجات منزلية للتخلص من الغمقان حول الرقبة

يعاني الكثير من الأشخاص من غمقان الرقبة ويمكن أن يكون سببها مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك سوء النظافة والاحتكاك والتغيرات الهرمونية وحتى بعض الحالات الطبية.

ونستعرض في هذا التقرير العلاجات الطبيعية للتخلص من الرقبة السوداء الناتجة عن عوامل غير طبية أو هرمونية، وفقا لموقع بولد سكاي.

علاج الرقبة الغامقة

1. عصير الليمون هو عامل مبيض طبيعي يمكن أن يساعد في تلاشي اللون الأسود حول الرقبة.

ما عليك سوى عصر الليمون الطازج على كرة قطنية وتطبيقه برفق على المنطقة المصابة. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع حتى تلاحظ تحسنًا.

2. جل الصبار يعرف جل الصبار بخصائصه المرطبة والعلاجية. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل اسوداد حول الرقبة.

استخرج هلام الصبار الطازج من الورقة وضعه مباشرة على المنطقة المصابة. اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه. يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم لجل الصبار على تفتيح البقع الداكنة وتعزيز صحة البشرة.

3. معجون الكركم والحليب يستخدم الكركم منذ فترة طويلة لما له من خصائص تفتيح البشرة. عندما يقترن بالحليب ، فإنه يشكل معجونًا قويًا يمكن أن يساعد في تقليل اسوداد حول الرقبة.

اخلطي أجزاء متساوية من مسحوق الكركم والحليب لتكوين عجينة سميكة. ضعيه على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. شطف مع الماء الفاتر. استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.