رضا عبدالعال: أوسوريو «مالهوش» كلمة في الزمالك

أكد رضا عبدالعال، نجم منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ليس صاحب كلمة في الأمور الفنية داخل الفريق الأول بالقلعة البيضاء.

وقال رضا عبدالعال: "من وجهة نظري أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يكون له دور في رحيل محمود عبدالرازق شيكابالا أو بقائه مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة خاصة مع وجود بند في عقده يفيد برحيله بنهاية الموسم الجاري".

وتابع:"لو صدر قرار في نادي الزمالك برحيل شيكابالا سيكون قراراً من مجلس إدارة نادي الزمالك وليس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض".