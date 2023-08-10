عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أغنية أحلى حاجة فيكي أيمن بهجت قمر يسخر من عمرو مصطفى

صدى البلد

سخر الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر من الملحن عمرو مصطفى بعد تجاهل الأخير لكتابة اسمه في آخر منشوراته. 

حيث كتب عمرو مصطفى: "هل تعلم  أن أغنية أحلى حاجة فيكى وبقيت عادة“ غناء محمد حماقى وألحان عمرو مصطفى”. 

وتجاهل عمرو مصطفى ذكر اسم مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر.

وعلق أيمن بهجت قمر منشور عمرو مصطفى ساخرا: "وكلمات التراث البنغالى". 

حل المطرب عمرو مصطفى، ضيفا على  برنامج أجمد 7" عبر نجوم إف أم، وكشف تفاصيل خلافه مع رامي صبري، وحقيقة الشائعات وراء زواجة من سميرة سعيدة كما كانت هناك مفاجأة بالحلقة من رامي صبري، وهذه أبرز التصريحات

اعتذار ونصيحة 

اعتذر عمرو مصطفى لرامي صبري وقال الأول : "اعتذرلك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحش الناس فينا".

 

كشف المطرب عمرو مصطفى، حقيقة زواجه من الديفا سميرة سعيد، وقال :"دي حبيبتي ولا طبعا دي اختي وصاحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات".

 

وأضاف:"هما اخترعوا الشائعة دي دلوقتي عشان يضايقوني وعاوزين يحاربوا أى ناس بتشتغل".

 

انتهى الخلاف بين المطرب رامي صبري، والملحن عمرو مصطفى، بالصلح على الهواء بعد أزمة أغنية "يمكن خير".

 

قام رامي صبري، بإجراء مداخلة على الهواء أثناء حلول عمرو مصطفى ضيفا على برنامج "أجمد 7" عبر نجوم إف أم، قائلا "نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية".

ألحان عمرو مصطفى الشاعر أيمن بهجت قمر الملحن عمرو مصطفى ايمن بهجت قمر عمرو مصطفى محمد حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

ترشيحاتنا

رحلة تاريخية.. رجل عمره 80 سنة يسافر للفضاء برفقة فتاة صغيرة

أثار تفاعلاً على السوشيال ميديا.. ما حقيقة تصريح وليد الركراكي عن الأهلي؟

انطلاق قمة دول غرب أفريقيا «إيكواس» لمناقشة أزمة النيجر

وزير الطيران: نطبق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق بمطار القاهرة الدولي

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لصدى البلد: ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها.. تقرير

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ