بسبب أغنية أحلى حاجة فيكي أيمن بهجت قمر يسخر من عمرو مصطفى

سخر الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر من الملحن عمرو مصطفى بعد تجاهل الأخير لكتابة اسمه في آخر منشوراته.

حيث كتب عمرو مصطفى: "هل تعلم أن أغنية أحلى حاجة فيكى وبقيت عادة“ غناء محمد حماقى وألحان عمرو مصطفى”.

وتجاهل عمرو مصطفى ذكر اسم مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر.

وعلق أيمن بهجت قمر منشور عمرو مصطفى ساخرا: "وكلمات التراث البنغالى".

حل المطرب عمرو مصطفى، ضيفا على برنامج أجمد 7" عبر نجوم إف أم، وكشف تفاصيل خلافه مع رامي صبري، وحقيقة الشائعات وراء زواجة من سميرة سعيدة كما كانت هناك مفاجأة بالحلقة من رامي صبري، وهذه أبرز التصريحات

اعتذار ونصيحة

اعتذر عمرو مصطفى لرامي صبري وقال الأول : "اعتذرلك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحش الناس فينا".

كشف المطرب عمرو مصطفى، حقيقة زواجه من الديفا سميرة سعيد، وقال :"دي حبيبتي ولا طبعا دي اختي وصاحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات".

وأضاف:"هما اخترعوا الشائعة دي دلوقتي عشان يضايقوني وعاوزين يحاربوا أى ناس بتشتغل".

انتهى الخلاف بين المطرب رامي صبري، والملحن عمرو مصطفى، بالصلح على الهواء بعد أزمة أغنية "يمكن خير".

قام رامي صبري، بإجراء مداخلة على الهواء أثناء حلول عمرو مصطفى ضيفا على برنامج "أجمد 7" عبر نجوم إف أم، قائلا "نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية".