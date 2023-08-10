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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسر خط مياه أمام سور الكلية الحربية وتحرك محافظة القاهرة| صور

صدى البلد

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوى، مطالبا بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح بأسرع وقت ممكن مع الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

كسر خط مياه أمام سور الكلية الحربية

رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة وشركة المياه .

وأشار م.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن  مشيرًا إلى أن الكسر ترتب عنه انقطاع المياه عن منطقة (مساكن شيراتون، الملتقى العربى، بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ). 
وأضاف رئيس شركة المياه أنه يمكن للمواطنين المتأثرين بانقطاع المياه طلب الخط الساخن 125 الخاص بشركة مياه الشرب أو التواصل معها عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125

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