قوته 5.9 ريختر.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر ضرب مقاطعة مالوكو بشرق إندونيسيا.

وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في الساعة 09:00 بتوقيت جاكرتا وكان مركزه على بعد 131 كم جنوب غرب منطقة مالوكو تينجارا (جنوب شرق مالوكو)، وعلى عمق 154 كم تحت قاع البحر.

وقالت الوكالة إن الزلزال لم يتسبب في حدوث موجات تسونامي.

ومنذ قليل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالا قوته 4.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب محافظة ديار بكر التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في محافظة ديار بكر التركية في الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي.

وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 16.81 كيلومتر.