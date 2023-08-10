عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوته 5.9 ريختر.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

زلزال
زلزال

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر ضرب مقاطعة مالوكو بشرق إندونيسيا.

وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في الساعة 09:00 بتوقيت جاكرتا وكان مركزه على بعد 131 كم جنوب غرب منطقة مالوكو تينجارا (جنوب شرق مالوكو)، وعلى عمق 154 كم تحت قاع البحر.

وقالت الوكالة إن الزلزال لم يتسبب في حدوث موجات تسونامي.

ومنذ قليل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالا قوته  4.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب محافظة ديار بكر التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في محافظة ديار بكر التركية في الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي.

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب إقليم أوكايالي شرق بيرو

 وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 16.81 كيلومتر.

زلزال اندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

كولر: ما حدث في أفريقيا لم أره في حياتي.. وهناك من يحميني

موضوعات متعلقة

استسلام القوات الأوكرانية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحرب

لأول مرة.. أوكرانيا تقدم تقريرا إلى أمريكا بشأن استخدام الذخائر العنقودية

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

إجراءات عاجلة.. السويد والدنمارك تواجهان كارثة خطيرة بعد حوادث حرق المصحف

وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإحالة 12 محافظا إلى التقاعد

مالي تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين

وزير خارجية النيجر يمثل الرئيس بازوم في قمة إيكواس

ترشيحاتنا

مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

الزمالك استثناء .. خريطة صفقات أندية الدوري فى ميركاتو الصيف

تعليق مدرب منتخب ناشئي اليد بعد تأهل مصر لنصف نهائي بطولة العالم

وسط أزمة غلاء المعيشة.. بريطانيا تخصص 13 مليون جنيه إسترليني لأطفال الدبلوماسيين

الحكومة: سحب واستبدال الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية من مخازن وزارة الصحة

دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. أمور يستحب لكل مسلم اتباعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ