محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد الاتحاد المصري للرماية

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، والوفد المرافق، للتنسيق بشأن إنشاء ناد للصيد والرماية بالمحافظة؛ استكمالًا لمشروع إنشاء نادي الهجن والتوسع في الرياضات التي تتلاءم مع طبيعة المحافظة، بالإضافة لوفد من الأطباء الإسبان الذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام بهدف تبادل الخبرات في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية كأحد نتائج الزيارة السابقة للوفد الإسباني.

وقام المحافظ يرافقه وفد الاتحاد المصري للرماية بتفقد مجمع المصالح المميكن شمال الخارجة، والذى حظي بإعجاب وإشادة كبيرة من الزوار، بالإضافة لتفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيثُ اطلع الوفد على العيادات المختلفة والعلاج المائي ووحدة العلاج عن بعد، مُشيدين بمستوى الرعاية والخدمات المُقدمة من خلال هذا الصرح المتكامل، وفي ختام الجولة قام رئيس الاتحاد المصري للرماية بغرس نخلة بحديقة «٣٠ يونيو» في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.