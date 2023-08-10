هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

شنت القوات الروسية هجمات شرسة في منطقة كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا، الواقعة في الطرف الشمالي من خط المواجهة في البلاد الذي يبلغ طوله 600 ميل.

وفي حين أفادت التقارير أن القوات الروسية حققت بعض المكاسب على الأرض، يحذر الخبراء العسكريون من وصف هذا الهجوم بأنه هجوم شامل.

ومنذ بدء الهجوم المضاد لأوكرانيا في يونيو، كانت القوات الغازية الروسية في موقف دفاعي إلى حد كبير على طول جزء كبير من خط المواجهة الذي يمتد عبر شرق وجنوب البلاد.

لكن في الأيام الأخيرة، شنت قوات موسكو مرة أخرى عمليات هجومية في منطقة كوبيانسك، وهي منطقة جنوب شرق خاركيف استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في أواخر العام الماضي.

وقال ملازم أوكراني متمركز في المنطقة لصحيفة “نيويورك تايمز”: “إنهم يهاجموننا باستمرار.. في بعض الأيام يطلقون النار دون توقف”.